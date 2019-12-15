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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على العدو الأول لجمال البشرة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مجلة "بريغيت" الألمانية إن التدخين يعد العدو الأول لجمال البشرة، حيث يتسبب النيكوتين في تآكل ألياف الكولاجين على نحو أسرع، ومن ثم تصبح البشرة جافة، كما تظهر بها البثور، وتنشأ بها التجاعيد العميقة مبكراً.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن النيكوتين يحد من قدرة كرات الدم الحمراء على امتصاص الأوكسجين، ويتسبب في تدهور سريان الدم، وبالتالي تفقد البشرة نضارتها وإطلالتها المشرقة، وتبدو باهتة وشاحبة.
ولتجنب هذه المخاطر الجمالية، تنصح "بريغيت"المرأة بالإقلاع عن التدخين، لإتاحة الفرصة للبشرة لاستعادة نقائها ونضارتها وإطلالتها المشرقة من خلال العناية السليمة بها.
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