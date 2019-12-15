شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شراب سحري لتذويب الكرش.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تحلمين بتصغير محيط خصرك وإذابة الدهون في منطقة البطن والتخلّص من الماء الزائد، "الجميلة" تقدّم لك خلطة شراب سحري وستلاحظين الفرق في أول أسبوعين. المكونات الرئيسية في هذا الشراب لفقدان الوزن هي الفجل وأطعمة أخرى غنية بفيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين B1 و B6 و B2 والحديد والمغنيسيوم والفسفور.

يسرّع الفجل التمثيل الغذائي ويقلّل التعب ويحفّز تطوّر البكتيريا المفيدة في الأمعاء. تساعد الوصفة التالية على تقليل دهون البطن المكونات عصير 4 حبات من الليمون Advertisements 3 ملاعق صغيرة من العسل 125 غرام من الفجل الطازج ملعقتين صغيرتين من القرفة 2 سم من جذر الزنجبيل الطريقة ضعي الزنجبيل والفجل في الخلاط واخلطيهما جيدا. أضيفي عصير الليمون واخلطي من جديد. بعد ذلك أضيفي العسل والقرفة واخلطي مرة أخرى إلى أن يصبح المزيج متجانسا. احتفظي بهذا المزيج في وعاء زجاجي. كيفية استخدام الشراب خذي ملعقتين صغيرتين من الشراب مرتين في اليوم قبل الوجبات أو بعد ممارسة الرياضة. تناول العلاج لمدة 3 أيام متتالية يكفي، ثم استريحي لعدة أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شراب سحري لتذويب الكرش.. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.