ما هي أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في الوقت الذي تعتبر فيه وجبة الإفطار الوجبة الأهم لجسم الانسان على مدار اليوم نظرا الى ما تقدمه له من فوائد غذائية عدة، يجب معرفة أنه هناك بعض الأطعمة التي لا تصلح أو لا يجب تناولها في الإفطار خصوصا لمن يبذلون جهودا لانقاص أوزانهم.



ونبرز هنا أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار على صعيد انقاص الوزن :

- الحبوب السكرية : تتسبب في إرباك مستويات السكر بالدم وتكون سببا في اقبال الأشخاص على تناول مزيد من الوجبات السكرية الخفيفة في وقت لاحق من اليوم.

- كعك الوفل المعد بالفواكه : تعتمد بشكل متزايد على الكربوهيدرات البسيطة ( ما يعني سرعة هضمها وعدم إبقاء شعور الشبع لفترة طويلة ) ما يجعلها خيارا غير مرغوب فيه.

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- عصير البرتقال : مصدر غني بالسكر وقليل نسبيا من ناحية القيمة الغذائية.

- الخبز والجبن الكريمة : فتلك الوجبة مصدر غني بالسعرات الحرارية ولا تقدم للجسم ما يكفي من قيمة غذائية، ما يجعلها خيارا غير صحي لانقاص الوزن

- دقيق الشوفان الممزوج مسبقاً : ثبتت عدم فعاليته من الناحية الغذائية على صعيد جهود انقاص الوزن، لأنه يكون أكثر معالجة كما أنه يحتوي على المزيد من السكر المضاف.

- المعجنات المحمصة : فلكونها مصدرا قليل الألياف فإنها لا تساعد في احدث التوازن.

- الزبادي المضاف له نكهات : يكون فيه كميات كبيرة من السكر والشراب المضاف، وهو ما لا يكون جيداً بالشكل المطلوب على صعيد ما يتم بذله من جهد لانقاص الوزن.