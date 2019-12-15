شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد العسل لمرضى السكري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الله تعالى في كتابه الحكيم:"يسقون من رحيق مختوم" وقال أيضاً: "وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، العسل هو ذلك السائل ذو التركيب السكريّ الحلو المذاق ذو اللزوجةٍ العاليةٍ متعدّد وتختلف ألوانه حسب نوعيّة الرحيق الذي أتى منه العسل فمنه الأصفر، ومنه الأصفر الغامق، ومنه الأبيض، حيث وصف الله العسل بأنّ فيه شفاء للناس.



القيمة الغذائية للعسل يدخل في تركيبه الكثير من الأحماض الأمينية والكثير من المواد السكرية بنسبة كبيرةٌ تصل الى 70% وذلك حسب نوع الزهور التي قام النحل بإمتصاص رحيقها مثل الجلوكوز وهو سكر العنب، ودكستراترايوز، والفركتوزوهو سكر الفواكه، وميليزيتوز، وكستوز، ولاميناريبوز ، ورافنيوز، وميليزيتوز، ويوجد فيه ايضاً فيتامين A، وفيتامين B2، وفيتامين B5، وفيتامين B6، وفيتامين B8، وفيتامين B9، وفيتامين C، وفيتامين D، ويوجد أيضاً إنزيم الانفرتيز، وإنزيم الأميليز، ويوجد في العسل أيضاً الكثير من المعادن والأملاح الغذائيّة مثل: الحديد، والفسفور، والنحاس، والمغنيسيوم، و الكبريت، والكالسيوم، وهو غنيّ بالأحماض مثل حمض الستريك وحمض اللكتيك، يوجد في العسل بروتينات مثل نيكيلوبروتين وهنالك بعض الخمائر.

فوائد العسل

- أثبتت الدراسات الطبيّة والعلميّة أنّ كيلو واحد من العسل يعادل فائدته في جسم الإنسان ثلاثة ونصف كيلو من اللحم، واثنا عشر كيلو من الخضار والفواكهة وخمسة كيلوات من الحليب.

- العسل يعوض عن السكريات المستهلكة في جسم الإنسان وذلك بسبب الجهد البدني الذي يبذله الأنسان.

- سريع الهضم ولايمكث في المعدة لمدةٍ طويلةٍ.

- يعالج جميع اضطرابات الجهاز الهضميّ ويمنع عسر الهضم ويمنع التخمّر داخل الأمعاء ويسهل عمليّة الإخراج.

- يمنع حموضة المعدة والارتجاع المريئيّ.

- يُعالج بشكل جيد التهاب الكبد المزمن ويعالج أيضاً التهاب المرارة.

- يقوّي عضلة القلب، ويحمي القلب من الأمراض.

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- يرفع الهيموجلوبين في الدم ويعالج فقر الدم وهو مفيد للأطفال وبنيتهم الجسدية وذلك لوجود فيتامين B وفيتامينC.

- يخفّف من الأرق، ويساعد على عملية النوم بسرعة.

- يعالج مرض الكساح وهو مفيد للعظام والأسنان وذلك لوجود الكالسيوم والفسفور.

- يخفّف من آثار الكحة والسعال وجفاف الحلق.

- يساعد على زيادة القدرة الجنسيّة وخصوصاً عند الرجال.

- مفيد جداً للبصر لأحتوائه على فيتامين B2.

- يحافظ على الضغط ومستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعيّة.

فوائد العسل لمرضى السكر

- أظهرت دراسات كثيرة أنّ العسل مفيد لمرضى السكر مفيد جداً كالآتي: اعتبار العسل كنوع من أنواع الحلوى.

- اعتبار العسل كمادةٍ غذائيةٍ تقدم لمريض السكر بحيث لا يشعر بعدها لحاجة الى اي حلويات من الممكن أن ترفع السكر لديه.

- يعتبر العسل مثل المادة المانعة للأسيتون الخطر في الدم؛ لأنّ عدم وجودها مرتبط بالسكريات.

- العسل جيد لمريض السكر لأنه يقوم بطرح سكر العنب خارج الجسم.

- يحتوي العسل الطبيعي الصافي الأصلي على مواد تشبة مادة الأنسولين في الدم.

- تناول العسل يحدث صدمة لخلايا بيتا والتي بدورها تنشط عملية إفراز الأنسولين في الدم.