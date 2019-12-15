السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

واطلع الرئيس المصري خلال جولته على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدان، وتضم 4 كليات، وهي الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.
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وبدأت عمليات الإنشاء لجامعة الملك سلمان الدولية، في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء، بمدن الطور وشرم الشيخ، ورأس سدر.
وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.
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