السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الرئيس المصري أثناء تفقده لجامعة الملك سلمان في جنوب سيناء

واطلع الرئيس المصري خلال جولته على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدان، وتضم 4 كليات، وهي الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

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وبدأت عمليات الإنشاء لجامعة الملك سلمان الدولية، في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء، بمدن الطور وشرم الشيخ، ورأس سدر.

وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.