الجيش اليمنى: مقتل وإصابة 45 حوثيا فى مواجهات مع القوات الحكومية شمال البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى أن القوات التابعة للحوثيين خسرت 45 من عناصرها بين قتيل وجريح، فى مواجهات مع القوات الحكومية فى جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالى البلاد حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. Advertisements وأفاد موقع الجيش بأن المواجهات اندلعت، أثناء محاولة مجموعة من الحوثيين "التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين"، فى منطقة بنى معين وجبل الأذناب الاستراتيجى بمديرية رازح. وتابع الموقع أن قوات الجيش أحبطت هذه المحاولة وأجبرت المسلحين الحوثيين على الفرار، فيما استهدفت مدفعية الجيش "تعزيزات الميليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات"، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من قوات الحوثيين وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

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