كيف تسرع عملية الهضم والتنحيف بخاصة في محيط البطن والأوراك؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعاني بعض الأشخاص من مشكلة الإمساك الناتج عن نوعية الغذاء الغير صحي، والناتج أيضًا من التوتر والقلق، الذي ينعكس سلبًا على الوزن ويتسبب بالسمنة.

من هنا نقدم لكم من مجلة "دونازين" وصفة جديدة قادرة على إفراغ المعدة بظرف 60 ثانية، وقادرة أيضًا على تسريع عملية الهضم والتنحيف بخاصة في محيط البطن والأوراك. المكونات: - 2 لتر من الماء - 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج Advertisements - 1 حبة من الخيار مقشرة و مقطعة إلى شرائح رقيقة - 1 حبة من الليمون المقطع إلى شرائح رقيقة - 12 ورقة من النعناع الأخضر التعليمات: - عدم تقشير الليمون - خلط جميع المكونات في جرة كبيرة - ترك الخليط في الثلاجة بين عشية وضحاها - شرب الماء في اليوم التالي، صباحًا على الريق

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