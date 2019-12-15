السعودية رانيا النشار تشعل التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشعلت السعودية رانيا النشار، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك بعد دخولها ضمن أقوى 100 امرأة في العالم.



وتضمنت قائمة "أقوى 100 امرأة في العالم" لعام 2019، رانيا النشار، أول رئيسة تنفيذية لمجموعة مصرفية في المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

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واحتلت النشار، في القائمة السنوية التي تصدرها مجلة "فوربس" الأمريكية، المرتبة 97 في القائمة التي تضمنت أيضًا

رجا عيسى القرق، من الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 84.

وحافظت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على صدارة القائمة للعام التاسع على التوالي، تلتها كريستين لاغارد، بعدما أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة المركزي الأوروبي في نوفمبر 2019، ثم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وتعتبر النشار أول سعودية تقود مجموعة مصرفية في المملكة، فقد شغلت منصب الرئيسة