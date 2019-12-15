شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنى مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، العرضيات، ميسان، المويه ، تربه ، ورنيه ، وميسان), مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 8 مساء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول فى الأودية والشعاب. Advertisements ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأى مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدنى فى مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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