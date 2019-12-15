الرئيس أردوغان وقادة دول عربية يهنئون تبون برئاسة الجزائر

إسطنبول/ الخليج 365

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعماء وقادة دول عربية، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.

وهاتف الرئيس أردوغان، نظيره الجزائري تبون، مهنئا إياه على نجاحه في الانتخابات، وفق ما أفادت مصادر في الرئاسة التركية.

وفي وقت سابق السبت، هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، تبون، في مكالمة هاتفية تعد الأولى التي يتلقاها الأخير من زعيم دولة بعد فوزه بالمنصب، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأعرب سعيد عن "أمله في مزيد من التعاون بين تونس والجزائر، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار؛ لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".

وكان سعيد أعلن عقب فوزه برئاسة تونس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الجزائر ستكون أولى محطاته الخارجية، في مؤشر على قوة العلاقة بين البلدين.

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ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، برقية تهنئة أرسلها رئيس بلادها محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً بـ"تبون" هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما هنأت حركة "حماس"، السبت، تبون على فوزه بالانتخابات، مشيرة في بيان إلى تمنيها أن "تشهد الجزائر في عهد الرئيس الجديد مزيدا من الاحتضان والدعم لقضية فلسطين انسجامًا مع الموقف التاريخي للدولة والشعب الجزائري".

والجمعة، بعث كل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، وملك الأردن عبد الله الثاني، ونظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى الرئيس الجزائري المنتخب، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الرسمية لهذه الدول.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الجمعة، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني بعث "رسالة تهنئة للرئيس الجزائري الجديد، وتمنى له التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري مزيدًا من التطور والنماء".

كما هنأت الجمعة، حركة النهضة التونسية التي يقودها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، الرئيس الجديد تبون والجزائر بنجاح الاستحقاق الرئاسي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأ كذلك، الجمعة، نظيره الجزائري بمناسبة انتخابه، معربًا عن "شكره للجزائر لدورها التاريخي والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.