أمير قطر يرحب بدعوة تلقاها من عون لزيارة لبنان

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بدعوة تلقاها من الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، لزيارة بلاده.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عون مع أمير قطر، وأطلعه فيه على آخر المستجدات في لبنان، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

كما استعرض الطرفان "العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها".

ورحب أمير قطر بدعوة عون له لزيارة لبنان، دون تحديد موعد إجراء هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته.

كان أمير قطر زار لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي، للمشاركة في "القمة الاقتصادية العربية" التي احتضنتها آنذاك العاصمة بيروت.

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وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، خلال "منتدى الدوحة" المنعقد بالعاصمة القطرية، إن قطر ستكون ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان، مشددا على أن استقراره الاقتصادي والسياسي "مهم لدول الخليج".

والشهر الجاري، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، عبر بيان، من دول أجنبية وعربية عدة دعما ماليا لبلاده لتأمين المواد الأساسية الغذائية ومعالجة النقص في السيولة، في ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها لبنان تسببت في احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة.

وأجبرت الاحتجاجات، في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الحريري على تقديم استقالة حكومته.

ومن المقرر أن تبدأ الإثنين المقبل مشاورات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، في ظل خلافات بين القوى السياسية.

وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.