الجبهة التركمانية العراقية: يجب الحفاظ على سلمية المظاهرات

كركوك (العراق) / الخليج 365

أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، السبت، ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات في البلاد.

تصريح الصالحي جاء في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجبهة التركمانية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وطالب رئيس الجبهة التركمانية توفير حماية أكبر للمتظاهرين والأماكن التي يتم تنظيم الاحتجاجات فيها، وعدم السماح بالتسلح إلا لرجال الأمن.

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وشدد على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، والأخذ بعين الاعتبار حقوق التركمان في التعديلات الدستورية التي ستجري مع إنشاء الحكومة الجديدة.

واعتبر أن حقوق التركمان تُنتهك منذ 2003، مطالبا بوضع حد لهذه الانتهاكات.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.