فلسطينيو القدس يضيئون شجرة الميلاد ويرددون أغاني وطنية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أضاء آلاف الفلسطينيين، مساء السبت، شجرة عيد الميلاد، في مدينة القدس المحتلة، إيذانًا ببدء الاحتفال بالأعياد المسيحية.
وقال شهود عيان للأناضول إن آلاف الفلسطينيين شاركوا في إضاءة شجرة عيد الميلاد، قرب "باب الجديد"، أحد أبواب مدينة القدس القديمة.
وأنشد المشاركون ترانيم عيد الميلاد، ورددوا أغانٍ فلسطينية، وأُطلقت لعاب نارية، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
وقال أحد القائمين على تنظيم المحتفلين، عبر مكبر صوت، إن المشاركة هذا العام كبيرة جدًا مقارنة بالأعوام الماضية.
ويشكل المسيحيون أقلية في القدس الشرقية، ويحمل معظمهم، شأنهم شأن باقي الفلسطينيين في المدينة، هوية إقامة إسرائيلية مؤقتة.
وقررت إسرائيل هذا العام حرمان المسيحيين من سكان قطاع غزة من المشاركة في احتفالات عيد الميلاد في مدينتي القدس وبيت لحم، حيث توجد مواقع مسيحية مقدسة عديدة.
ونددت حركة "حماس"، في بيان السبت، بـ"عنصرية" إسرائيل ضد المسيحيين، ودعت المجتمع الدولي إلى "الضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل للمواطنين تحت الاحتلال حرية الحركة وحرية ممارسة شعائرهم الدينية".
وتحاصر إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، منذ صيف 2006، حين فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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