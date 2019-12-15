مونتيري المكسيكي يتجاوز السد ويضرب موعدًا مع ليفربول

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صحيفة الخليج الالكترونية
تأهل مونتيري المكسيكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تفوقه على المضيف السد القطري بنتيجة (3-2)؛ ليضرب موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي.
تقدم الفريق المكسيكي عن طريق فانجيوني الذي سدد كرة قوية من نحو 30 مترًا، سكنت الشباك بطريقة رائعة (22).
وقبل نهاية الشوط الأول بقليل ارتكب جابي خطأ فادحًا لما أعاد الكرة إلى الدفاع، لكنها انتهت عند روجيليو فونيس الذي وضعها بسهولة في الشباك (45+1).
وتمكن السد من تقليص النتيجة بعد عرضية الهيدوس ناحية بونجاح؛ ليتمكن الأخير من تقليص الفارق برأسية عكسية (66).
وحاول السد إضافة الهدف الثاني إلا أن النجاعة التهديفية كانت من جانب مونتيري الذي أضاف هدفًا ثالثًا بعد توغل خيسوس جاياردو، وتقديمه تمريرة داخل منطقة العمليات لزميله كارلوس رودريجيز؛ ليضعها بروعة في الشباك (77).
وتمكن السد من تقليص الفارق مرة أخرى عن طريق عبدالكريم حسن بعد تسديدة قوية، سكنت الشباك (89).
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