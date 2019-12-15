الفيصلي يصعق اتحاد جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكن الفيصلي من الفوز على مستضيفه اتحاد جدة (2-1)، اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ11 لدوري المحترفين .
وسجل للفيصلي كل من، ويليام في الدقيقة 43، وخالد الغامدي في الدقيقة 83، بينما أحرز للاتحاد حمدان الشمراني، في الدقيقة 49.
وبهذه النتيجة، أصبح في رصيد الفيصلي 20 نقطة، محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة، في المركز الـ13.
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