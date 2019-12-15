«شعارات طائفية» تهاجم المتظاهرين وسط بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الهدوء إلى جسر الرينج ومحيطه في العاصمة اللبنانية، مساء أمس، بعد أن حاول عناصر محسوبون على «حزب الله» وحركة «أمل» اقتحام الجسر وصولاً إلى ساحة الاعتصام وسط بيروت، لكن قوات الأمن اعترضت المهاجمين الذين رشقوها بالحجارة مما خلف إصابات بين الأمنيين.

وبثت وسائل إعلام محلية، صوراً لعدد من من الملثمين في شوارع بيروت، وهم يرددون شعارات طائفية ويعتدون على المتظاهرين ورجال الأمن اللبناني، وسط أنباء عن إصابة عدد من رجال الأمن. وأوضحت المصادر أن عشرات الشبان القادمين سيراً من منطقة الخندق الغميق وسط بيروت القريب، عملوا على تخريب لافتات رفعها المتظاهرون في وقت سابق وحرقها في وسط الطريق. ثم حاولوا دخول خيم موضوعة في ساحة الشهداء، مرددين هتافات «طائفية»، وفق ما نقلت شاشات تلفزة محلية.

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وإثر ذلك، تدخّلت قوات الأمن لمنعهم من التخريب، قبل أن تشهد الساحة عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين تطورت إثر بدء الشبان برمي عناصر الأمن بالحجارة ومفرقعات نارية ثقيلة وإطلاق الشتائم، وفق ما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وتمكنت من دفعهم للعودة إلى المنطقة التي قدموا منها. ووقعت إصابات في صفوف قوات الأمن اللبنانية. وأعلنت قوى الأمن الداخلي على حسابها على تويتر، أن عناصر مكافحة الشغب تعرضوا لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من بعض الأشخاص. كما طالبت وقف هذه الاعتداءات وإلا ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزماً.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية فإن حركة السير عادت بصورة جزئية إلى جسر الرينج وسط بيروت، فيما قام أنصار «حزب الله» وحركة «أمل» بالاحتشاد في شوارع متفرعة بوسط بيروت، بينما حذرت قوات الأمن الداخلي اللبناني من إجراءات أكثر حزماً إذا تعرض أفرادها وعناصرها للاعتداء من قبل عناصر «حزب الله».

(وكالات)