إقبال كبير على مؤلفات سلطان في معرض جدة للكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد جناح «منشورات القاسمي» المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته مؤخراً، إقبالاً كبيراً على اقتناء مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجديدة، من زوار المعرض والمثقفين والباحثين والقراء والجمهور العام والطلبة.

ومعرض جدة الدولي للكتاب الذي افتتح برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويستمر لمدة 10 أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية في محافظة جدة.

يأتي ليضيف ما يميزه عن المعارض الأخرى من خلال مشاركة واسعة لكبريات دور النشر العربية والدولية، وشموليته التي تتضمن الكتب الأكاديمية والثقافية والعلمية والأدبية والدينية، وكتب الطفل والوسائط المعرفية والكتب الإلكترونية. وصاحب المعرض أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية وورش عمل بمشاركة 440 دار نشر من أكثر من 40 دولة، وأكثر من 100 ألف كتاب.

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وقدمت «منشورات القاسمي» المؤلفات الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ومنها روايته التاريخية «رأس الأمير مقرن»، التي تضيف لموسوعة سموه البحثية في تقصي أحداث التاريخ العربي والإسلامي للقارئ بلغة سردية سلسة وشخصيات لعبت دوراً مهماً في تفاصيل هذا التاريخ من «عرب وفرنجة»، كذلك كتاب «حكم قراقوش مباحث في حكم التاريخ»، وهي حكاية أخرى من السرد التاريخي المعمق، التي تأتي بنموذج حكائي ممتع ليكشف القناع عن كثير من الزيف الذي أحاط بقراقوش.

وضمت مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد»، وكتاب «فيليب العربي» وهو كتاب معرفي علمي مختصر ومكثف يتناول مؤلفه فيه حياة الإمبراطور الروماني فيليب العربي الذي ذاع صيته بقوة شخصيته وأثره في الحياة السياسية في الإمبراطورية الرومانية وبأسلوب سلس وممتع، كذلك كتاب «مداخلات سلطان» وهو محتوى نتاج مداخلات سموه عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يقدم من إذاعة الشارقة وتحديداً منذ ديسمبر من عام 2011 ولحد الآن.

كذلك قدمت «منشورات القاسمي» للزوار مؤلفات جديدة لعدد من الكتاب: «القوى الناعمة.. سموم في أواني الجاذبية» للدكتورة رشا يحيى، وكتاب «القدس في زمن ضائع» للدكتور يوسف الحسن وكذلك «دفتر الشارقة ترجمان العشاق» للروائي جمعة اللامي، وكتاب «التنمية الثقافية في الإمارات العربية المتحدة من التكوين إلى التمكن» تأليف د. محمد حمدان بن جرش، و«الماجدي ابن ظاهر.. الفهيم المثقف» تأليف عبد الله سيف الشويهي، وهو دراسة في الشعر النبطي للماجدي ابن ظاهر، كذلك كتاب«طرائف النوادر عن أصحاب المآثر» للدكتور علي القاسمي.

كما كان لإصداراتها السابقة حضور وإقبال متميز في معرض جدة للكتاب وفي كافة المجالات الروائية والتاريخية والبحثية، كذلك في الشعر والقصة والمسرح والعلوم كافة.