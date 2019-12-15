جونسون: البرلمان يُصوِّت على «بريكست» قبل عيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، ومن معاقل حزب العمال السابقة شمالي البلاد، أن النواب سيصوتون قبل أعياد الميلاد (الكريسماس) على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، متعهداً بأن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين ساعدوه في تحقيق نصر مذهل لحزب المحافظين.

واحتفل جونسون بفوزه مع أنصاره في سيدجفيلد شمال شرقي إنجلترا، حيث حقق المحافظون مكسباً تاريخياً في دائرة كانت تعد معقلاً لحزب العمال المعارض في الانتخابات وقال: «نحن على وشك الانتهاء من البريكست». وسأل الحشد: «ما نوع اتفاق (بريكست) الذي لدينا؟» وأضاف: «لدينا دعم 100% على الاتفاق من النواب المحافظين يمكننا إنهاء المسألة قطعاً قبل الكريسماس».

وقال جونسون لمؤيديه في الدائرة التي لها أهمية رمزية؛ إذ إن مقعدها شغله رئيس الوزراء السابق توني بلير أنجح زعيم لحزب العمال: «أعرف أن الناس يمكن أن يكونوا كسروا العادات الانتخابية لأجيال من أجل أن يصوتوا لنا». وتابع: «أريد أن يعرف أهل الشمال الشرقي أننا في حزب المحافظين وأنا سنكون عند حسن ظنهم».

وحقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارجريت ثاتشر الساحق عام 1987، وسحق منافسه جيريمي كوربن زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض بالحصول على 365 مقعداً بأغلبية 80 مقعداً. وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.

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وشهدت الانتخابات انهيار «الحائط الأحمر» لحزب العمال المتمثل في مقاعد مضمونة في مناطق الطبقة العاملة شمالي ووسط إنجلترا وهي المناطق التي صوت أغلبية ناخبيها في استفتاء عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي أواخر الشهر المقبل، أمراً شكلياً، بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات.

في السياق نفسه، سلطت أمس، مجموعات إصلاحية انتخابية الضوء على نظام التصويت «المفلس» في بريطانيا، بعدما فاز المحافظون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان، من أقل من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها. وذكرت حملة «ميك فوتس ماتر» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أنه بموجب النظام المعتمد على الدوائر الانتخابية، زاد المحافظون من أصواتهم 1%، وحصلوا على 48 مقعداً».

وقالت المجموعة التي خططت لتنظيم تظاهرة من أجل التمثيل النسبي في لندن: «زاد حزب الخضر من أصواتهم 1%، ولم يفوزوا بأي مقعد». وزاد حزب «ليب ديمس» أصواته 4% وفقدوا مقعداً واحداً.

وحصل حزب المحافظين على 56% من المقاعد من 43.6% من الأصوات، بعد انتخابات مفاجئة كانت الرسالة الرئيسية لجونسون «إنهاء بريكست». (وكالات)