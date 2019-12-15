شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جوائز إماراتية بـ «المسرح الخليجي» لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مشاركة الإمارات في مهرجان المسرح الخليجي الخامس للأشخاص من «أصحاب الهمم»، الذي أقيم في الكويت الشقيقة مؤخرا نجاحاً لافتاً بفوز مسرحية (1+1=1) التي تحظى بدعم وإشراف وزارة تنمية المجتمع، ب 4 جوائز ذهبية هي:
أفضل ممثل من «أصحاب الهمم» وهو محمد الغفلي، والمؤثرات الصوتية لعبد الله الجروان، والتأليف لنبيل المازمي، وأفضل عرض متكامل. وتعكس المسرحية جهود الوزارة نحو تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم. وشارك في العمل فريق إماراتي مكون من 5 ممثلين، 3 منهم من أصحاب الهمم. والمسرحية مستوحاة من «قصة حديقة الحيوان» للكاتب الأمريكي إدوارد آلبي، وهي جزء من رواية نادي القتال.
وفي تعليق لها بهذه المناسبة، أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أن مشاركة الوزارة في مهرجان المسرح الخليجي ارتكزت على فكرة إشراك أصحاب الهمم في التمثيل والحديث عن واقع المجتمع وهمومه، وليس فقط عن واقعهم أنفسهم.
من جانبه تحدث نبيل المازمي عن بطلَي العرض وهما: محمد الغفلي ومحمد إسحاق، مشيراً إلى دلالات نفسية مجتمعية لأدوارهما.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 جوائز إماراتية بـ «المسرح الخليجي» لأصحاب الهمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.