4 جوائز إماراتية بـ «المسرح الخليجي» لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مشاركة الإمارات في مهرجان المسرح الخليجي الخامس للأشخاص من «أصحاب الهمم»، الذي أقيم في الكويت الشقيقة مؤخرا نجاحاً لافتاً بفوز مسرحية (1+1=1) التي تحظى بدعم وإشراف وزارة تنمية المجتمع، ب 4 جوائز ذهبية هي:

أفضل ممثل من «أصحاب الهمم» وهو محمد الغفلي، والمؤثرات الصوتية لعبد الله الجروان، والتأليف لنبيل المازمي، وأفضل عرض متكامل. وتعكس المسرحية جهود الوزارة نحو تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم. وشارك في العمل فريق إماراتي مكون من 5 ممثلين، 3 منهم من أصحاب الهمم. والمسرحية مستوحاة من «قصة حديقة الحيوان» للكاتب الأمريكي إدوارد آلبي، وهي جزء من رواية نادي القتال.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أن مشاركة الوزارة في مهرجان المسرح الخليجي ارتكزت على فكرة إشراك أصحاب الهمم في التمثيل والحديث عن واقع المجتمع وهمومه، وليس فقط عن واقعهم أنفسهم.

من جانبه تحدث نبيل المازمي عن بطلَي العرض وهما: محمد الغفلي ومحمد إسحاق، مشيراً إلى دلالات نفسية مجتمعية لأدوارهما.