شكرا لقرائتكم خبر عن نصف قرن آخر من تفوق اقتصاد الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: القسم الاقتصادي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، لتبدأ بذلك، ورشة وطنية جديدة هي الأكبر منذ ورشة الاستعداد لتوحيد الإمارات في دولة الاتحاد قبل 50 عاماً، فأعلن سموهما أن العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا، وأن العام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، حيث تقترب دولة الإمارات من عيدها الخمسين في العام 2021.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «نريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن «دولة الإمارات تستعد لبلوغ يوبيلها الذهبي، يملؤها الأمل والطموح، لوضع بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التاريخ الإنساني».

كما اعتاد أبناء الإمارات على حكومتهم وقيادتهم، بتعزيز روح الوطنية الصافية، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد، بروح الاتحاد، بروح زايد، بروح تعشق القمم، بروح تعشق البناء، معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى».

وأضاف سموه: «في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات.. مواطنين ومقيمين.. لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات ورفع التوقعات». وختم بالقول: «أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن

ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «إن نجاحات العقود الخمسة الماضية وإنجازاتها، التي حازت إعجاب العالم وتقديره واحترامه، تحققت بالجهد والعزيمة والتفاني.. لكننا نحتاج خلال العقود الخمسة المقبلة إلى مضاعفة هذا الجهد، ومواصلة العمل والكفاح، لأن الطموح أكبر، والتحدي أصعب، والمنافسة أشد وأقوى، والتحولات حولنا أسرع وأعمق».

رسالة القيادة

إنها رسالة القيادة، برنامج العمل لبدء صياغة نصف عقد جديد من تاريخ دولة الإمارات، تكون فيه قادرة على التفوق كما كانت طوال 5 عقود. وعلى الصعيد الاقتصادي، التفوق ماثل أمامنا اليوم.

واليوم تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي، لتصبح في مصاف أكثر الدول تقدماً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم.

ولقد ساهم تحول الإمارات للاستثمار في البيانات في دخولها إلى حقبة «النفط الرقمي» بجدارة اعتماداً على استراتيجيات ورؤى واضحة، عبر إقامة مراكز لتخزين وتحليل البيانات، وتحويلها إلى قيمة مضافة إلى الاقتصاد الكلي، الأمر الذي ساهم في نمو وتوسيع أعمال آلاف الشركات التقنية العالمية الكبرى داخل الإمارات، ومنها إلى دول المنطقة وإفريقيا.

ووفرت بيئة الإمارات المتطورة جداً في قطاع الاتصالات وصولاً إلى ضخ عشرات مليارات الدراهم لنشر شبكات الجيل الخامس، وتوفير العوامل الداعمة للصناعات التقنية الحديثة مثل شبكات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، في جعل الإمارات منصة إقليمية لانطلاق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل، والتي من بينها مصانع الطباعة ثلاثية الأبعاد وصناعة الروبوتات والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى الصناعات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد احتلت دولة الإمارات الترتيب الأول عالمياً في عدد من المؤشرات العالمية مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكفاءة الحكومة، وتغطية شبكة الهاتف المتحرك بالنسبة لعدد السكان، كما أن معدل استخدام الهاتف الذكي في الإمارات وصل إلى 100%.

إنجازات كبيرة

وحققت الإمارات إنجازات كبيرة خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد رقمي منذ 2013، حيث ساعدت هذه الإنجازات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة، بحسب المؤشرات الصادرة عن منظمات عالمية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف دولة الإمارات في صدارة الدول العربية كمركز للتجارة الإلكترونية الإقليمية عام 2017. ويسهم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.

ويستخدم 40% من سكان دولة الإمارات خدمات الحكومة الرقمية أكثر من مرة أسبوعياً وفي محور مبيعات التجزئة، تنمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بشكل متسارع، وتلعب دوراً رئيسياً في حجم المبيعات المتنامي، بينما تتراجع مبيعات التجزئة التقليدية في الدولة.

من المتوقع أن ترسخ الدولة مكانتها بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي، الذي تدعمه عوامل كثيرة مثل تطور التجارة الإلكترونية، وتحسن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتشار الخدمات الإلكترونية، واستخدام الهواتف الذكية، وتوسع أنظمة الدفع الإلكتروني، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لعملية التحول الرقمي.

واعتمدت الإمارات فعلياً خططاً استراتيجية تستهدف اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل رئيسي على الرقمنة، من خلال تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، كون أحد أهدافها هو تعزيز الأمن الرقمي، الذي يتحقق بتبني سياسات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المعاملات الرقمية (البلوك تشين) في الخدمات والمعاملات المالية.

عبدالرحمن آل صالح: رؤية ثاقبة تستشرف نصف قرن

أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، استعداد الدائرة على الصعد جميعها للشروع في الاستعداد لخمسين عاماً، مشيراً إلى أن إعلان القيادة الرشيدة عن العام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، يسطّر نهضة ملحمية استثنائية ترسم دولة الإمارات فصولها بتوجيهات قيادتها وإبداع أبنائها.

وقال آل صالح إن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يعكس «رؤية ثاقبة تستشرف نصف قرن من المستقبل».

وأضاف: «يأتي هذا الإعلان لتأكيد استمرار دولة الإمارات في مسيرة التقدّم على نهج الآباء المؤسسين، وإيذاناً بانطلاق نهضة ملحمية شاملة سوف تمكّن الإماراتيين من تحقيق قفزات هائلة على جميع الصعُد، لتكون نتائجها خيراً عميماً تنعكس صورته في ارتقاء الإمارات إلى قمم الإنجازات وتربعها باعتزاز بين الدول المتقدمة. ونحن في دائرة المالية، وعلى مستوى حكومة دبي، جاهزون للمضيّ في استكمال المسيرة المباركة التي بدأها الآباء المؤسسون قبل خمسين عاماً، وسوف نسخّر طاقاتنا وجهودنا وجميع مواردنا المادية والفكرية في سبيل إطلاق العنان بكلّ همّة وجسارة لممكّنات المرحلة المقبلة ونظلّ على أهبة الاستعداد لتطويع كلّ ما يبرز في طريقنا من تحديات، واستغلال كل ما يمثُل أمامنا من فرص».

محمد المبارك: السياحة والثقافة لاعبان استراتيجيان

أكد محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن العام المقبل «عام الاستعداد للخمسين»، يعتبر بمثابة المحرك الاستراتيجي المتكامل لجميع القطاعات على مستوى الدولة، ومهمة تدعم الجهود المستمرة نحو تحفيز الطاقات الوطنية والوصول إلى منصة انطلاق نبدأ من خلالها مرحلة جديدة في مسيرة الاتحاد.

وأشار إلى أن قطاعي السياحة والثقافة، سيكونان لاعبين أساسيين في البناء والاستعداد لبلوغ هذه المرحلة الزمنية والمفصلية للإنجازات التاريخية التي بدأت في عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ولنواصل العمل من خلالها وفق مجموعة من الخطط والمبادرات التي ستسهم في تعزيز وتنمية الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

واعتبر المبارك، أن القطاع السياحي والحراك الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة، نجحا في اتخاذ خطوات واسعة واستباقية خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر إطلاق وتصميم واعتماد مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية والثقافية والفنية وفق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن الفعاليات التي انطلقت بالفعل، لتؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتطور، وبدأت تؤتي ثمارها من خلال النتائج التي شهدناها، بريادة الدولة ومكانتها البارزة على خريطة السياحة العالمية، ووجهة تحظى باهتمام مجتمع المثقفين من مختلف دول العالم.

سامي القمزي: تعزيز المكتسبات لترجمة الطموحات

قال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»، إن السنوات الخمسين الأولى من عمر تجربتنا الاتحادية اتسمت ببناء الأسس لمختلف القطاعات، وبرز القطاع الاقتصادي رافداً قوياً للخطط التنموية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة؛ لإيمانها المطلق بضرورة توفير الموارد اللازمة لمواصلة رحلة البناء والتشييد، وتأهيل المواطن وتمكينه.

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وكان من ثمار هذا التوجه، ظهور المشاريع الاقتصادية العملاقة التي برزت أيقونات في محيطها، خلال فترة قياسية، وأثبتت الإمارات ذاتها في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية العالمية وإعادة التصدير والصناعات التحويلية العملاقة وغيرها الكثير، بمنأى عن صناعة النفط والغاز. ومما لا شك فيه أن السنوات الخمسين المقبلة، ستشهد حتماً تعزيز هذه المكتسبات الضخمة، إلى جانب استحداث قطاعات مبتكرة، بالتناغم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والربوتات والطاقة المتجددة والنقل الذكي، ومراكز البيانات التي ستشكل قطاعات جديدة تقدم قيمة مضافة عالية في مسيرة بناء اقتصاد المعرفة.

وتواكب «اقتصادية دبي» هذه المسيرة بتحديث استراتيجياتها بما تفرضه المرحلة المقبلة، وسنعمل يداً بيد لترجمة هذه الطموحات على أرض الواقع، لنحجز لدولتنا المكانة التي تستحقها بين أمم وشعوب العالم.

سلطان بن مجرن: معين لا ينضب من الإلهام

قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يظل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، معيناً لا ينضب من الإلهام، فهو من جانب لا ينفك عن تذكيرنا بأن تظل تجربة الاتحاد خالدة في نفوسنا، ومصدر اعتزاز في قلوبنا، لنتخذها حافزاً في كل ما نقوم به، وأن يكون هدفنا الأسمى خدمة الوطن والإعلاء من شأنه.

وفي الوقت ذاته، يحفزنا سموه أن تظل أعيننا مفتوحة على المستقبل، وأن نتعلم من تجاربنا السابقة لصياغة خططنا المستقبلية، وألا نرضى لإماراتنا إلّا بالمرتبة الأولى في جميع جوانب الحياة وشؤونها. لذلك.. توفر لنا القيادة الأدوات الضرورية التي تضمن لنا تحقيق هذه الأهداف، بل تقدم لنا معادلة متوازنة، قوامها التخطيط الاستراتيجي، وحسن الانتماء للوطن، والتفاني والإخلاص، من خلال العمل كفريق واحد وروح واحدة.

إننا على وشك الدخول إلى الخمسينية الثانية من عمر الدولة، والتي ستكون حقبة للتفوق والريادة، وتسطير الكثير من المنجزات التي ستبهر العالم، بإذن الله، من خلال التكاتف الأمثل بين القيادة والشعب.

هشام القاسم: اعتزاز بالماضي واستبشار بالمستقبل

قال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، ليس من قبيل المصادفة أن يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجعل العام المقبل «عام الاستعداد للخمسين»؛ لأننا تعلمنا منه الاعتزاز بماضينا المجيد، والنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل القائم على التخطيط المحكم.

هذا النهج القيادي كان له الفضل في وصول إماراتنا إلى ما هي عليه اليوم، بشهادة مؤسسات ووكالات التقييم والمؤشرات العالمية؛ لكن الطموح الذي تتسلح به القيادة يدفعها على الدوام إلى إلهام كافة شرائح المجتمع من أبناء الوطن؛ للإسهام في رسم المستقبل، وتحديد أبعاده للأجيال القادمة؛ إيماناً منها بأن المستقبل يمكننا أن نصنعه اليوم بأيدينا، اعتماداً على استراتيجيات واضحة المعالم، لا يترك معها أي مجال للصدفة؛ من خلال الاستعداد لمتطلبات المرحلة التالية من عمر الدولة.

إن هذه الرسالة التي جاءت ثرية بمعاني الفخر بإنجازات تحققت طوال السنوات الفائتة من عمر الاتحاد مع تفوق الكثير من قطاعاتها الاقتصادية، نجد فيها الكثير من المحفزات لمواصلة المسيرة بالكثير من العزم والإرادة بمشاركة الجميع؛ لوضع دولتنا في أعلى مرتبة في جميع المجالات، لاسيما في ظل وجود الكثير من المقومات والأسس الراسخة التي ستكون منصة انطلاق لتحقيق المزيد من المكتسبات، والدخول إلى ميادين مبتكرة لمجاراة النهضة الصناعية الرابعة، وثورة الإنترنت والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، للنأي باقتصادنا عن الاعتماد على موارد النفط والغاز.

عارف أميري: الإمارات لا تعرف المستحيل

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «في كل عام، ننتظر توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل بوصلة عمل تقدمية نستشرف من خلالها أوجه المستقبل، ومعها تبدأ ورش الإقدام والإنجاز والابتكار على كامل مساحة الوطن. ومع إعلان 2020 كعام «الاستعداد للخمسين»، نؤكد لسموه استمرار ريادة مركز دبي المالي العالمي وبقاءه مستعداً لصناعة مستقبل بارز وأفضل للقطاع المالي في دبي ودولة الإمارات والمنطقة. ونحن فخورون بما تحقق خلال العام 2019 على صعيد الترتيب الثامن المتقدم لدبي على مؤشر المراكز المالية العالمية، وسنستقبل عام 2020 بخطط وخطوات تنفيذية لتحقيق مشروع التوسعة الجديد للمركز المالي استعداداً لمواكبة طموحات دولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل، وإيماناً منا بما يمكن أن يقدمه المركز المالي لقطاع الخدمات المالية الإقليمية والعالمية بما يلبي متطلبات الأعوام المقبلة ويخدم الأجيال الجديدة».

عبدالرحمن العفيفي: مواصلة مسيرة التنمية

قال عبد الرحمن العفيفي الرئيسي التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»: «لقد اعتدنا من قيادتنا الرشيدة على إطلاق المبادرات، التي من شأنها الارتقاء بالدولة، ومواصلة مسيرة التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى قيادتنا عبر عام الاستعداد للخمسين؛ حيث تسعى القيادة أيضاً إلى تأمين الحياة لأجيال ما بعد النفط، وأن تؤمن لهم حياة أفضل في جميع المجالات».

وأضاف: «تصنع القيادة المستقبل في الوقت الراهن، وتعمل على تأمين حياة أفضل لأجيالنا القادمة».

وتابع العفيفي: «يجب على من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يعمل للوصول إلى الأهداف السامية التي وضعناها لتنعم الأجيال القادمة بأفضل حياة».

حمد بوعميم: يكرس الرؤية الحكيمة

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن عام الاستعداد للخمسين يكرس الرؤية الحكيمة التي بدأت مع قيام الاتحاد، والذي نقل الدولة إلى مصاف العالمية والنمو والازدهار، وكتب قصة دولة، حققت المستحيل في وقت قصير، مشيراً إلى أن الإعلان عن عام الاستعداد للخمسين يشكل استكمالاً لهذه الرؤية التنموية الطموحة، ويعكس تصميم القيادة الرشيدة على صنع الإنجازات والمستقبل خلال ال50 عاماً المقبلة.

ولفت بوعميم إلى أن الخطط والمشاريع التي تعمل القيادة الحكيمة على وضعها للفترة المقبلة انطلاقاً من عام الاستعداد للخمسين سترسم عنواناً جديداً من عناوين صناعة المستقبل، وستعزز من مسيرة نموها وتقدمها ورفاهية شعبها وتنافسية اقتصادها ومكانتها العالمية على مختلف المعايير، معتبراً أن معرض إكسبو2020 هو أفضل بداية للخمسين عاماً المقبلة، وخير دليل على أن دولة الإمارات هي النموذج الرائد في صناعة المستقبل والتنمية.

هدى المطروشي: نواصل بناء إمارات المستقبل

قالت هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: نحتفي بخمسين عاماً مضت وإطلاق مسيرة الخمسين المقبلة، وبجهود الجميع، سيكون عام 2020 عاماً تستعد الإمارات فيه لإطلاق قفزات في الاقتصاد، ودعم المشاريع في الإبداع والابتكار وفي التعليم والصحة، والإعلام، والذكاء الاصطناعي، والعمل على نقل قصة الإمارات إلى العالمية من خلال مشاريع جديدة ومشاريع قد حققناها، وفي 2020 بجهود الجميع وتوجيهات القيادة الرشيدة نواصل بناء إمارات المستقبل كفريق واحد.. .

اقتصاد رقمي يطوّع التقنية

أطلقت حكومة دولة الإمارات في سبتمبر/ أيلول 2017، «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتبنت الإمارات «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021»، والتي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها، لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول عام 2021، كما تسعى حكومة دبي من خلال «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» إلى تحويل دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة «البلوك تشين» بحلول عام 2020، عبر 3 ركائز هي: كفاءة الحكومة، تأسيس الصناعات، والقيادة العالمية.

وجاءت «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام 2016، بهدف جعل دبي وجهة عالمية لهذه التكنولوجيا المتطورة التي تحمل فرصاً استثمارية مستقبلية واعدة، فيما تعتزم الاستراتيجية بناء 25% من المباني الجديدة في دبي بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.

وأسست الإمارات المجلس العالمي للتعاملات الرقمية؛ بهدف استكشاف وبحث التطبيقات الحالية والمستقبلية لها، والعمل على تنظيم التعاملات الرقمية عبر منصات تكنولوجيا البلوك تشين.