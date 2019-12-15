إضراب فرنسا الكبير يتواصل واستمرار حالة الشلل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصاعد قلق الفرنسيين من استمرار الإضراب الكبير الذي يشل وسائل النقل، بعدما دخل يومه 11، اليوم الأحد، رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد، مع رفض النقابات التهدئة مع الحكومة، متوعدين بالتصعيد وتعبئة أكبر خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى تنظيم تظاهرات في عدد من المدن وسط مخاوف من أن يؤثر الحراك في أعياد نهاية العام، على الرغم من قرب البدء بمشاورات جديدة.

وفي اليوم العاشر من التعبئة، ظل الوضع غير مستقر بالنسبة لمستخدمي وسائل النقل مع «اضطراب كبير» في حركة سكك الحديد؛ إذ سُجل توقف واحد من أربعة بالنسبة إلى القطارات فائقة السرعة، فيما أغلقت تسعة خطوط للمترو في باريس ومنطقتها، وتوقفت حركة الحافلات بنسبة 60%. ولن يتبدل الوضع بالنسبة إلى الأحد، مع توقع «اضطراب كبير» أيضاً الاثنين.

ولا آفاق واضحة لاحتمال انتهاء التعبئة. وإذا استمر الإضراب في الأيام المقبلة، فسيؤثر بشكل كبير في مغادرة الفرنسيين لتمضية إجازة عيد الميلاد؛ لأن معاودة الحركة الطبيعية بعد انتهاء أي حراك تستغرق أياماً عدة. وأمس، أكدت المديرة العامة للشركة المشغلة للسكك الحديد، راشيل بيكار، أن «نصف المسافرين» ستتوافر لهم قطارات لتمضية العيد مع أسرهم. وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب طلب، أمس الأول، من رئيس الشركة المشغلة جان بيار فاراندو أن يعد «خطة للنقل» تحدد القطارات التي لن تتأثر بالإضراب. وفي وقت سابق، دعا فاراندو عمال سكك الحديد الذين ينفذون إضراباً مفتوحاً منذ الخامس من الشهر الجاري إلى «استراحة» خلال الأعياد، لكنه سرعان ما أثار انتقادات المسؤولين النقابيين.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال سكك الحديد، لوران برون: «إذا كانت الحكومة تريد إنهاء النزاع قبل الأعياد، فلديها الأسبوع المقبل برمته لاتخاذ قرار حكيم يفرض نفسه: التراجع عن الإصلاح بنداً تلو آخر»، رافضاً أي «تهدئة».

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وصرح المسؤول النقابي روجيه ديلنسيجر لقناة «فرانس إنفو»: «لا بد من رسالة إيجابية من الحكومة لتعاود القطارات عملها»، معتبراً أن الحكومة «تلعب على الوتر الحساس». ونظم المحتجون عدة تظاهرات في مدن ستراسبورج (شرق) وليون (وسط شرق) ورين (غرب).

غير أن معارضي الإصلاح يستعدون من الآن ليوم تعبئة جديد الثلاثاء، تلبية لدعوة نقابات الموظفين والمنظمات الشبابية. ويشارك المعلمون بقوة منذ بدء الحراك، وحصلوا أمس الأول، من الحكومة على ضمان بإعادة تقييم رواتبهم، على أن تكلف هذه الخطوة نحو عشرة مليارات يورو من دون توضيح تفاصيلها.

وعلق عناصر الشرطة تحركهم، بعدما حافظت لهم الحكومة على نظام خاص يتيح لهم التقاعد المبكر بسبب «الطابع الخطر» لوظيفتهم.

وبعدما لزم الصمت منذ بدء النزاع، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل عما اعتبره «إصلاحاً تاريخياً»، نافياً أن يكون «إصلاحاً مالياً بالدرجة الأولى»، كما تقول المنظمات النقابية.

إلى ذلك، لقي رجل مصرعه، وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح، وتمّ إجلاء نحو 600 شخص في جنوب غربي البلاد، بسبب رياح عاتية ضربت الساحل، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو40 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات. ووضعت 23 منطقة في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات.(أ ف ب)