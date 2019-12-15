مكاسب لافتة للأسهم العالمية .. ونيكاي يرتفع 2.86%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «العيد يأتي مبكراً»، بهذه العبارة افتتحت شبكة «سي إن بي سي» تعليقها على أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد أن حلقت الأسهم بنسب زادت عن 2.5%، وهو الشيء نفسه الذي تكرر في أوروبا وفي وول ستريت، وإن بدرجة نشاط أقل.

تضافرت عدة عوامل على انتعاش التداولات نهاية الأسبوع كان أبرزها الاتفاق الجزئي الذي تم الإعلان عنه في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو عامل مهم ترقبته رادارات المستثمرين منذ بداية الأسبوع، ولم يفلح يوما الاثنين والثلاثاء في منح مؤشرات الأسهم العالمية ما تبحث عنه من منشطات على هذا الصعيد.

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وبدأت التقارير الاقتصادية في تحفيز قوى السوق على الإقدام على المخاطر أكثر، وخاصة تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين والطلب الصيني على الفولاذ الذي عزز الارتياح حيال أداء القطاع الصناعي الصيني.

إلا أن مبيعات قطاع التجزئة كان لها الدور الأهم في تنشيط التداولات، وخاصة في آسيا التي حققت مؤشراتها النسب الأعلى من المكاسب يوم الجمعة، وهو ما انعكس على أدائها الأسبوعي لتنهي على مكاسب قياسية يتقدمها مؤشر نيكاي في طوكيو الذي ارتفع بنسبة تقترب من 3% خلال أيام التداول الخمسة، منها 1.75% يوم الجمعة فقط. كما أنهى مؤشر شنجهاي المركب على ارتفاع قياسي بلغ 1.91% منها 1.51% يوم الجمعة. وفي أوروبا حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب لافتة تصدرها مؤشر «فاينانشل تايمز 100» في لندن الذي ارتفع بنسبة 1.57% لأول مرة منذ ثمانية أسابيع، مستفيداً من الأجواء الإيجابية للانتخابات التي صوت فيها البريطانيون لمصلحة بريكست، وهو ما انعكس مزيداً من القوة في أداء الجنيه الإسترليني يومي الخميس والجمعة. كما تمكن مؤشر «داكس» الألماني من تحقيق مكاسب بنسبة 0.88 % على الرغم من كل ما يحيط بأداء الصادرات الألمانية من ضبابية في ظل الخلافات الأوروبية والنزاع التجاري مع واشنطن.

وأنهت المؤشرات تداولاتها يوم الجمعة وسط بيئة من التفاؤل انعكست حماسة واضحة في إقبال المستثمرين الذين يراهنون على موسم أعياد نشط ينعكس إيجاباً على بيئة التداول التي تعيش مهرجان أرباح طال أمده. ومما عزز أجواء التفاؤل تلك التقارير التي بدأ تصدر حول أداء الأسهم العالمية القياسي خلال السنوات العشر الماضية ومكاسبها التراكمية التي لا يبدو في الأفق ما ينغص عليها أجواءها الاحتفالية في المدى المنظور، وخاصة بعد الانفراجات المتتالية في النزاع التجاري بين العملاقين.