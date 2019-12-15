سلطانُ الإنســــان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. عارف الشيخ

في حُبّك اليوم دُنيا تكتبُ الغَزلا

ومِن سناك «يَراعِي» يُرسلُ الشُعلا

مُذْ جئتَ عونُ اتحادٍ في مسيرته

وكلّنا لاتحّادٍ طاعةٌ وَولا

«سلطانُ» يا ابنَ كرامِ الناسِ يا مَثلاً

للصِدق فلتضربِ الدنيا بكَ المَثَلا

أنتَ الذي قد عشقتَ العلمَ مِن صِغرٍ

مِن مفرداتِكَ تبني أمّةٌ جُمَلا

كم جرّبَتْكَ رياحُ الهَمّ في دُلَجٍ

فبانَ أنّ رياحاً واجَهَت جَبلا

***

يا مَن وجدتُكَ بالإيمانِ تسبقُنا

بالحقِّ تدفعُ عنا الزيفَ والخَطلا

أحسنتَ دنيا وقد أحسنتَ آخرة

مَنْ مثلُكَ اليومَ في الفِردوسِ قد نزلا؟

آزرتَ ذا عوزٍ عالجتَ ذا مرضٍ

فرّجتَ كَربَ مَدينٍ كانَ قد ثقُلا

***

في «البثِّ» تقضي لِذي الآهاتِ حاجتَهم

وجامعاتُك أضحتْ تحضنُ المُثُلا

أعليتَ في مسجدٍ شأنَ الإمامِ وقدْ

علّمتَ أولادَه من روضةٍ وإلى

بل والأئمةَ قد أسكنتَهم سَكناً

مُرفّهاً هوَ حتى أشبَه «الفِللا»

في عهدكَ الحق نالَ العلمُ غايتَه

العام والخاصّ مِن جدواكَ قد نَهَلا

***

ألّفتَ للعُربِ تاريخاً يشرّفُنا

عبّرتَ عما جرى أمسِ كما حصلا

وقدْ بنيتَ بيوتَ الشعرِ شامخةً

و«بَرلماناً» بأطفالٍ قد احتفَلا

كذا مجالسَ «فُرجانٍ» و قد ذهبتْ

أنموذجاً مثلَه فليُحسنوا العَملا

***

أمّا «التراثُ» وللأجداد نسبتُه

فأنت ألبستَه من جِدّةٍ حُللا

متاحفٌ ومناراتٌ وأنديةٌ

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مسارحٌ ثمّ أسواقٌ تشُعّ عُلا

لِ«أسرةٍ» أنت إذْ خصّصتَ «محكمةً»

تلكم خُصوصيّةٌ قد فاتت الّدولا

تهوَى «البناءَ» تغذِّيهِ بأخيِلةٍ

من القديمِ ولا تستعذبُ النُقَلا

و«الكُتبُ» شارقة في مَعرضٍ جُمعت

وهل سوى الكُتبِ يهدي قلبَ مَن غفلا؟

***

فطِنتَ للفقرِ فاستقصيتَ غايتَه

سلْ أنت «جَمعيةً» ما ابتزّت العُمَلا

أسعارُ شارقةٍ أمطارُ بارقةٍ

تروي بيوتاً شكت عُدماً و فُحشَ غَلا

أعدْتَ «صوتَ أذانٍ» في رُبى بلدٍ

في الغَربِ بعدَ قرونٍ عدّةٍ فَعَلا

***

«سلطانُ» أنتَ فرضتَ اليومَ «أنسَنَة ً»

فيها عدالة ُ«فاروقٍ» قد امتثَلا

نظرتَ في هذهِ الدنيا بباصرةٍ

وبالبصيرةِ عالجتَ لنا الخلَلا

تأتي بيوتَ «ذوي شيبٍ» فتطرُقُها

هل فيكمُ مَن يريدُ العونَ والنِّحَلا؟

لا تتعبُوا أنا آتيكُمْ بحاجتِكُمْ

فخادمُ القومِ مَن قدْ سادَ بينَ مَلا

***

للهِ درّك مِن شيخٍ يخجّلنا

تواضعاً وهو في قدرٍ غدا «زُحلا»

تقضي لياليكَ إمّا قارئاً كُتباً

أو في ملفّاتِ شعبٍ تزرعُ الأملا

حتى «جواهرَ» أمّ الخيرِ تشركُها

في الأجرِ تمضي تشدّ الشيخَ والبَعلا

***

الله الله تخشى اللهَ مِن وَرعٍ

تمضي صباحَ مَسا تستفرغُ المُقلا

تقولُ وَيلِي إذا لم أستمِعْ لكمُ

وقلتمُ في غدٍ «سلطانُ» ما عَدلا

نعَم نعَم حاسِبوني اليومَ ليس غدًا

فإنني لِعذابٍ لستُ محتمِلا

ولتغفرُوا لي قُصوري عن رعايتكُمْ

وَليرحمِ اللهُ مَن للقبرِ قدْ حُملا