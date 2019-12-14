الحربي: الإمارات وبن زايد أكثر دولة وقائد تعرضوا لحملات تشويه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات



قال الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية جمال الحربي، إن أكثر دولة تعرضت لحملات التشويه هي الإمارات، وأكثر قائد تعرض للهجوم والتشويه هو محمد بن زايد.

وأضاف "الحربي"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، السبت: والنتيجة حملات واهية لم تحصد إلا الفشل الذريع .. بقيت الإمارات مغرية وقادتها يسطرون الإنجاز تلو الإنجاز وتركت الصغير ليغرق في مكائده السوداء ومؤامراته الرخيصة".