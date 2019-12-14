شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليمنى: إيران خلقت جحيما مرعبا فى اليمن كما فى بلدان أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب، اليمنى سلطان البركانى "أن نظام إيران السياسى بما يحمله من مطامع وراءها أوهام وأمراض نفسية، خلق جحيما مرعبا فى اليمن، كما فى بلدان ُأخرى فى الجوار".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن البركانى دعا - فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح أعمال الجلسة العامة الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية - الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الوقوف بمسؤولية تجاه الشعب اليمنى وما يعانيه من مآسى إنسانية جراء الحرب التى أشعلتها ميليشيا الحوثى منذ سنوات والعمل من أجل تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم (2216).
وأضاف أن الشرعية عرضت السلام على ميليشيا الحوثى وذهبت للتفاوض وقدمت التنازلات على الرغم من انقلابهم على الجمهورية والديمقراطية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية، واستيلائهم على مؤسسات الدولة، غير أنهم لم يردوا التحية بمثلها وما زالت طاحونة الحرب دوارة عاصفة بإصرار منهم وبدعم من إيران.
وأكد أن الشعب اليمنى سوف يتغلب على محنته وسيساهم من موقع الإيمان والتحدى بصناعة السلام فى اليمن وفى محيطنا بقدر ما يستطيع، ولكن بعزيمة أشد وبتصميم لا يلين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اليمنى: إيران خلقت جحيما مرعبا فى اليمن كما فى بلدان أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.