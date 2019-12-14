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ولى العهد السعودى ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الإقليمية فى الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ولي العهد السعودي الأمير ، اليوم السبت، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ، وبحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في اجتماع بينهما في العاصمة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، وخالد الحميدان رئيس المخابرات العامة، ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان.

كما حضره من الجانب الباكستاني سهيل محمود وكيل وزارة الخارجية، ورجاء علي إعجاز سفير باكستان لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

 

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