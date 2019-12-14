شكرا لقرائتكم خبر عن النايض يطالب غسان سلامة بعدم تجديد الاعتراف الاممي بمجلس السراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح النايض فى رسالة عاجلة إلى غسان سلامة أنه بحلول 17 ديسمبر 2019، يجب أن ترجع السلطات الرئاسية كاملة وغير منقوصة إلى رئاسة البرلمان الليبي المنتخب، مشيرا إلى أنه بالنظر للتصرفات المتسارعة والخطيرة التي قام ويقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وكذلك المؤسسات السيادية التابعة له في المجالات الخارجية والأمنية والنفطية والمصرفية والاستثمارية؛ يطلب مجمع ليبيا سرعة إخطار المجلس الرئاسي وحكومته بعدم التجديد التلقائي له وبإخطار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم إنفاذ قرارته واتفاقاته ومذكرات التفاهم التي يوقعها هذه الأيام يمينا وشمالا. وشدد النايض على أن سيادة ومقدرات وموارد الشعب الليبي هي أمانة كبيرة يجب احترامها وتقديرها والمحافظة عليها، وعدم تجديد الاعتراف الدولي عند انتهاء العام الرابع من عمر المجلس الرئاسي وحكومته يوم الثلاثاء القادم هو خير سبيل للمحافظة على تلك الأمانة.

وأشار النايض إلى المطالبات المقدمة في الأيام القليلة الماضية إلى الأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، السلطة التشريعية المنتخبة والشرعية الوحيدة في ليبيا، بسحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي وحكومته التي لم تحظ قط بثقة البرلمان الليبي ولم تُقسم اليمين أمامه. Advertisements لفت إلى المطالبات المقدمة في الأيام الماضية من قبل مجموعات مختلفة من المجتمع المدني الليبي ومن المجالس الاجتماعية والبلدية الليبية بسحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي وحكومته، بالإضافة لبيان البرلمان اليوناني وبيان البرلمان المصري بأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. يذكر أن تاريخ 17 ديسمبر 2019، هو تاريخ انتهاء التجديد السنوي الثالث للسراج (رغم أن التجديد الأقصى حسب اتفاق الصخيرات هو لعام إضافي واحد) بعد انتهاء العام الأول من عمر المجلس الرئاسي وحكومته، حسب اتفاق الصخيرات، والذي نص على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد.

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