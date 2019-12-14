أردوغان يهاتف تبون مهنئا برئاسة الجزائر

إسطنبول / سمرا أوركان / الخليج 365
هنأ الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس أردوغان مع تبون، وفق ما أفادت مصادر في الرئاسة التركية.
وأضافت المصادر أن أردوغان هنأ تبون على نجاحه في الانتخابات الرئاسية.
والجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى بحصوله على 58.15% من الأصوات متجاوزا بفارق كبير منافسيه الأربعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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