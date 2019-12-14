رئيس الشوري القطري: بات ضروريا تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أنطاليا (تركيا) / الخليج 365

قال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، السبت، إنه بات ضروريا الحديث عن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.

ودعا آل محمود إلى حل مشاكل العالم عبر الطرق السلمية، وإلى إنهاء ما وصفها بـ"المواقف العدوانية" الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأردف: "من الضروري أن نتحدث في الاجتماع عن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

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كما أشار إلى ازدياد التحديات بعد أكثر من عقد من الزمان على ولادة الجمعية.

واستطرد: "الأمر الذي يتطلب منا دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعيتنا في سبيل تطوير التعاون بين دول آسيا وسعيها لتقوية أواصر الصداقة البرلمانية لدعم فرص السلام وتعزيز الأمن".

وتستمر أعمال الجمعية البرلمانية لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود من الدول الأعضاء ودول بصفة مراقب.

وتعد الجمعية البرلمانية الآسيوية أحد أهم المنتديات الدولية في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم 64 عضوا بينهم 42 عضوا أساسيا، و5 دول ومنظمات بصفة مراقب.



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