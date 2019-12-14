إضاءة شجرة الميلاد في غزة إيذانا ببدء احتفالات الأعياد المسيحية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أضاء المطران بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي لبطريركية القدس اللاتينية في قطاع غزة شجرة الميلاد؛ إيذانا ببدء موسم الاحتفال بالأعياد المسيحية.

ووسط أجواء من الغناء والفرح، احتفل عشرات الفلسطينيين المسيحيين في غزة بإضاءة شجرة الميلاد داخل كنيسة دير اللاتين.

وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة، في حديث مع الخليج 365: "نوصل بعيد الميلاد رسالة محبة وسلام لكل العالم العربي".

وأضاف: "نحاول أن نظهر البهجة على المسيحيين في غزة بحلول اقتراب عيد الميلاد المجيد، بعد منع إسرائيل سفرهم لمدينة القدس لأداء الشعائر الدينية وزيارة أقاربنا هناك".

وتابع: "نتمنى أن ترفع إسرائيل منع السفر لمدينة القدس؛ فزيارة الأماكن المقدسة والسفر حق لنا".

Advertisements

والجمعة، نقلت هيئة البث العبرية (رسمية) عن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو رطن، قوله إنه "لن يُسمح للميسحيين من سكان غزة بزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس، خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة الوشيكة".

وأوضح أن "هذا القرار اتُخذ بسبب معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء هذه الزيارات".

ووصل قطاع غزة، الجمعة، المطران بييرباتيستا بيتسابالا في زيارة لتفقد أبناء الطائفة المسيحية التي تعيش في القطاع.

وتبدأ الأسبوع القادم احتفالات أعياد الميلاد لدى الطوائف المسيحية، وتستمر حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.