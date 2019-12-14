مسؤول ليبي يصل أنقرة لتوقيع اتفاق مع وزارة الصحة التركية

وليد عبد الله / الخليج 365

وصل مسؤول ليبي إلى أنقرة، السبت، لتوقيع اتفاق مع وزارة الصحة التركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير أطقم طبية لها.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقالت الوزارة إن وكيلها العام محمد هيثم عيسى وصل إلى أنقرة لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاق، دون تحديد مدة الزيارة.

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وأضافت أن الاتفاق يتضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي (شمال غربي ليبيا) الذي أشرفت على بناءه الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، وقدمته الحكومة التركية دعمًا لليبيا.

ولفت البيان إلى أن عيسى التقى، خلال الزيارة، مع وكيل وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية سلامي كلش.

كما زار الوكيل العام لوزارة الصحة الليبية والوفد المرافق مستشفى بيلكنت الذي جرى افتتاحه مؤخرًا بأنقرة، والذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم؛ بهدف الاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.