لاريجاني: دور إيران وتركيا وروسيا "هام جدا" للحل بسوريا

أنطاليا (تركيا) / الخليج 365

وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، السبت، دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ"الهام جدا".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.

وأوضح لاريجاني أن الدول الآسيوية أقدمت على خطوات ناجحة في المجالات العلمية والتكنولوجية، كما حققت تطورا ونموا مبهرين.

وأضاف أن "آسيا مستمرة في الرفع من قدراتها الدبلوماسية رغم الهجمات الشرسة لإفشال ذلك من قبل الدول الغربية".

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وأفاد بأن دول آسيا تملك قدرات كبيرة على المستوى الدولي.

وأردف: "دور إيران وتركيا وروسيا خصوصا في حل المسألة السورية يعد هاما جدا".

وذكر أن "آسيا تواصل التغلب على التحديات وتعزز قوتها في العالم المعاصر، كما تكافح المنظمات الإرهابية".

وتستمر أعمال الجمعية البرلمانية لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود من الدول الأعضاء ودول بصفة مراقب.

وتعد الجمعية البرلمانية الآسيوية أحد أهم المنتديات الدولية في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم 64 عضوا، بينهم 42 عضوا أساسيا، و5 دول ومنظمات بصفة مراقب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.