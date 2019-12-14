نقابات تركية تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع نظيراتها المغربية

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

عبّر مسؤولان نقابيان تركيان، عن حرصهما على تعزيز التعاون مع النقابات المغربية، سواء في إطار العلاقات الثنائية أو في الإطار الدولي وخصوصًا الدفاع عن فلسطين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، كل من محمود أرسلان، رئيس اتحاد نقابات "حق إش" العمالية، وحسين أوزتورك، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام "مأمورسان".

وتأتي تصريحات المسؤولين التركيين على هامش مشاركتهما في المؤتمر السابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، السبت والأحد، تحت شعار "العمل النقابي الملتزم نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية".

وقال أرسلان، إن علاقة نقابته قوية مع عدد من نظيراتها المغربية، مثل نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، و نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب".

وأكد حرصه على تعزيز العلاقات مع هذه النقابات سواءً على المستوى الثنائي، أو على مستوى الدولي في إطار الملتقيات الدولية.

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وأشاد بوقوف الحركة النقابية والشعب المغربي مع تركيا ضد محاولة الانقلاب التي جرت منتصف يوليو/تموز 2016، وهو الأمر الذي تقدره بلاده.

وأشار إلى "العلاقة المهمة" التي تربطه مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار الائتلاف النقابي الدولي لدعم القدس وفلسطين، والذي يعتبر من أهم الاعضاء.

وقال بهذا الخصوص: "نعمل في إطار هذا الائتلاف على التصدي للقرارات التي تقوم بها إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني".

بدوره، قال "أوزتورك"، إن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار التضامن مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والدفاع على العدالة والحرية.

وأعرب عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر، وأن يعود بالنفع على الطبقة العاملة المغربية بشكل خاص والطبقة العاملة في العالم بشكل خاص.

وينظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤتمره السابع ، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من المسؤولين من داخل وخارج البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.