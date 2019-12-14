شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ عبدالمجيد تبون بفوزه في انتخابات الرئاسة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة السيد عبد المجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. بدوره، أعرب فخامة السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ عبدالمجيد تبون بفوزه في انتخابات الرئاسة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.