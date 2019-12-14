شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة تقتل نفسها شنقاً داخل مستشفى بجازان.. فتح تحقيق عاجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان تفاصيل وفاة فتاة مريضة في مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة بعد إيذاء نفسها.

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وقالت المديرية، في بيان لها، إنه في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار، وتم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وتم تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقًا للأنظمة.

يذكر أنه عثر الأسبوع الماضي، على مواطنة متوفاة بعدما أقدمت على قتل نفسها شنقا وتم استدعاء الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة داخل مستشفى الصحة النفسية بجازان.