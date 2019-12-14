شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من حساب المواطن بشأن تأثر الدعم بـ«السجلات التجارية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن أن دخل رب الأسرة لا يؤثر على استحقاق ابنه للدعم، إذا كان الابن يحصل عليه “كمستقل” حتى وإن كان رب الأسرة من أصحاب الأعمال أو السجلات التجارية.

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جاء ذلك رداً من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين ردا على مواطن تساءل بشأن صحة توقف الدعم عنه لكون والده لديه سجل تجاري.

وقال حساب المواطن: “إنه يتم دراسة قيمة استحقاق الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله الشخصي فقط ، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.