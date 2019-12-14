شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح شروط وضوابط نقل عامل تابع لـ«المنشأة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، شروط وضوابط نقل العامل الـ”تابع” للمنشأة. وقالت العمل، ردا على مغرد وجه تساؤلا عبر حساب خدمة العملاء بشأن مدى إمكانية نقل تابع بإقامة منتهية. وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء أن من شروط نقل تابع للمنشأة أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «العمل» توضح شروط وضوابط نقل عامل تابع لـ«المنشأة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.