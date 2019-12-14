دبي - بواسطة محمد فارس كروم 79 يأتي بقدرات VR و AR جديدة للجميع ويُضيف ميزة فحص كلمة المرور وأكثر © Tech World قدمت بواسطة

يأتي إصدار متصفّح جوجل كروم 79 بقدرات جديدة خاصة بتقنيتي الواقع الافتراضي و الواقع المُعزز وأكثر من ذلك بكثير.

لقد مرّ نحو ثلاث أسابيع على إطلاق جوجل لآخر إصدار من متصفّحها كروم والذي يحمل رقم إصدار Chrome 78، وفي الموعد المُحدد بدأ الإصدار الأحدث كروم 79 بالظهور لمستخدمي سطح المكتب والأجهزة المحمولة، وبالطبع حمل هذا الإصدار العديد من التغيّرات التي تستحق الوقوف وتسليط الضوء عليها، أبرزها ميزة فحص كلمة المرور وقدرات VR و AR جديدة وأكثر.

وبشكل تفصيلي، ومنذ القدم، هناك الكثير من الخدمات التي تُتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة به قد سُرقت، وأبرز مثال على ذلك خدمة “Have I Been Pwned”، ومع ميزة فحص كلمة المرور الجديدة في كروم، تسعى جوجل من خلالها أن تكون حل خاص وكجزء من كروم 79، وذلك من خلال فحص كروم لكلمات المرور التي يتم إدخالها باستخدام طريقة تجزئة آمنة، كما وستسمح بمعرفة ما إذا كانت كلمة المرور قد تسربت أثناء خرق سابق للبيانات.

أما فيما يخص الإضافة الثانية، فقد تم إضافة واجهة WebXR API الحديثة على هذا الإصدار، والتي تم تصميمها لكلٍ من الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما أن لديها المزيد من الأدوات الجديدة، على سبيل المثال، القدرة على عكس المشاهد ثلاثية الأبعاد لشاشات أخرى، ناهيك عن دعمها العمل مع المزيد من أجهزة الإدخال، والأهم من ذلك تمكين هذه الواجهة بشكل افتراضي، مما يسمح لأي شخص بتجربة العروض التوضيحية والألعاب دون الغوص في إعدادات كروم.

وفي هذا السياق، سيتم دعم نظّارات Windows Mixed Reality و Oculus و Vive و OpenVR على سطح المكتب، أما على أندرويد، سيكون WebXR متوافقًا مع كل من Google Daydream و Cardboard.

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ومن الإضافات التي تستحق ذكرها في كروم 79، هو دعمه لإعادة ترتيب المواقع المفضّلة، وذلك لمستخدمي أندرويد، بحيث سيتمكنوا الآن من إعادة ترتيب الإشارات المرجعية عن طريق الضغط عليها وسحب رمز الأسطر الثلاثة لأعلى أو لأسفل، محاذاة بذلك هناك باقة أخرى من الإضافات والخاصة بالمطورين، ونحن هنا بغنى للحديث عنها.

أخيرًا، سيصل إصدار كروم 79 للمستخدمين بشكل تدريجي، فإذا كنت لا تُحب الانتظار وتريد تجربته على جهازك الأندرويد، فقد بتحميل ملفه الـ APK بالانتقال من هنا.

المصدر “1” : Chrome Platform Status.

المصدر “2”: Chrome Releases Blog.

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