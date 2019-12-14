دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع Vivo تكشف عن بعض مميزات الإصدار القادم من واجهة FuntouchOS 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Vivo لإطلاق تحديث واجهة FuntouchOS 10، وقد إستعرضت شركة Vivo بعض من مميزات الإصدار الجديد من واجهة المستخدم في مقاطع فيديو تشويقية نشرت مؤخراً.

تقدم شركة Vivo قريباً تحديث واجهة FuntouchOS 10 في 16 من ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo X30.

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تأتي واجهة FuntouchOS 10 بميزة “App Sharing” من بين المميزات الجديدة في الواجهة، حيث يشير العرض التوضيحي إلى أن هذه الميزة ستدعم مشاركة الفيديو والصوتيات من أحد هواتف Vivo لأخر.

كما تقدم Vivo في واجهة FuntouchOS 10 حلفيات ديناميكية بمؤثرات مميزة في الحركة، كما تأتي الواجهة بمجموعة من الرسوم المتحركة في أيقونات شريط الحالة، ومؤثرات الحركة من شاشة إلى أخرى، كما تأتي الواجهة بمؤثرات إضاءة ديناميكية في حواف الشاشة.

ويؤكد مطوري شركة Vivo على أن الخلفيات الجديدة في الواجهة مستوحاة من الطبيعة المائية من البحيرات والأنهار إلى جانب البحار، كما تأتي واجهة FuntouchOS 10 بميزة تخصيص الخط من نصوص بخط اليد، إلى نصوص ترتكز على الخطوط المقدمة في نظام واجهة FuntouchOS 10.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تكشف عن بعض مميزات الإصدار القادم من واجهة FuntouchOS 10 ظهر على التقنية بلا حدود.