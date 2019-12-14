شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى: الرئيس المنتخب تبون هو القادر على قيادة البلاد لمستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت، التهنئة للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، معتبرا أنه "الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة الجزائر نحو مستقبل أفضل".

وأعرب الفريق قايد صالح - فى برقية تهنئة للرئيس المنتخب - عن تمنياته بكل النجاح والتوفيق فى مهامه الوطنية النبيلة"، مؤكدا أن الجيش الوطنى الشعبى "سيبقى مجندا وداعما للرئيس الذى اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن.

كما أبدى رئيس الأركان تقديره وعرفانه وامتنانه للمواطنين الجزائريين على مشاركتهم القوية فى الانتخابات الرئاسية والاختيار الموفق، بكل شفافية ونزاهة ووعى للرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد أن جهود الجيش الجزائرى تتم وفق خطة استراتيجية مدروسة وضعت نصب أعينها الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية المرافق العامة وأملاك المواطنين، والدعم لجهاز العدالة وحماية المسيرات السلمية طيلة عشرة أشهر كاملة، والحرص على ألا تراق قطرة دم واحدة.

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وقال الفريق قايد صالح إنه سبق أن أكد للشعب الحفاظ على سلامة الوطن وسيادته والتمسك بالحلول الدستورية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مما ساهم فى بلورة وتشكيل رأى عام وطني، مقتنع بجدوى استراتيجية القيادة العليا للجيش، مشيرا إلى أن المواطنين وخاصة الشباب استجابوا وتجاوبوا مع المواقف الثابتة للجيش.

وأضاف أن هذا التلاحم والتجاوب بين الشعب وجيشه ساهم فى المضى قدما على مسار اجتثاث العصابة التى عاثت فى الأرض فسادا ونهبت خيرات البلاد ومقدرات الأمة، وقال "وقد وصلنا إلى هذه النتائج الباهرة التى توجت بنجاح مسعى الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن الشعب الجزائرى عبر عن خياره بوعى ونضج وحرية تامة، وأثبت حسه ووطنيته من خلال الانتخابات الرئاسية التى شكلت محطة حاسمة ولبنة أساسية فى مسار المضى قدما نحو تكريس دولة الحق والقانون، والمرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة مشرفة وواعدة، ينعم فيها الشعب الجزائرى بخيرات بلاده وثرواتها.