شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 45 عنصرا حوثيا بنيران الجيش اليمنى بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وجرح 45 عنصرا من مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة رازح بمحافظة صعدة شمالى البلاد.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين فى "بنى معين" وجبل الأذناب الاستراتيجى بمديرية رازح.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمنى تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات؛ ما أسفر عن مصرع 18 عنصرا من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.