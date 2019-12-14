شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السودانية: سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية فى نبأ عاجل لها أن النيابة العامة قالت إن سلوك هيئة دفاع الرئيس السابق عمر البشير أثناء النطق بالحكم مرفوض، ورمزية إدانة البشير تشير إلى الطريقة التى كانت تدار فيها أموال الدولة.

كما أفادت الفضائية، أن البشير تحول من متهم إلى مدان ويخضع بالتالى إلى لوائح وأنظمة، وأمام البشير عدد آخر من القضايا بينها القتل العمد وجرائم ضد الإنسانية.