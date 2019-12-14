شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تركى يدعو الاتحاد الأوروبى لزيادة الانفاق على اللاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المسؤول المعنى بشؤون الاتحاد الأوروبى فى وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين فى تركيا وأن يسرع بتدفق تلك الأموال.

ويدعم التمويل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى المهاجرين السوريين فى تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون مهاجر تركوا بلادهم خلال الحرب ألأهلية التى أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين للنزوح عن ديارهم، وفى مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى وافقت تركيا على منع المزيد من الهجرة إلى أوروبا.

وقال فاروق قايماقجى نائب وزير الخارجية التركى "يجب الإسراع بتدفق الأموال ويجب زيادة التمويل ذاته". وأضاف للصحفيين فى اسطنبول "يتعين أن نعمل معا ما دامت الأزمة موجودة. الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها فى النهاية".

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ويقول الاتحاد الأوروبى الذى خصص التمويل فى عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها وتم صرف أكثر من 2.4 مليار.

وقال قايماقجى إن استضافة اللاجئين تكلف تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالا، وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى تصدعا بسبب عدد من القضايا من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركى فى شمال شرق سوريا فى اكتوبر تشرين الأول ضد وحدات حماية الشعب الكردية.