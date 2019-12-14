الرئيس أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول

إسطنبول / الخليج 365

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في إسطنبول.

وجرى اللقاء المغلق بين الجانبين، بمكتب الرئاسة في قصر "دولمة باهجة".



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