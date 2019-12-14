قائد الأركان الجزائري مهنئا تبون: الشعب اختار "الرجل المناسب"

الجزائر / عباس ميموني / الخليج 365

هنأ قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، السبت، الجزائريين بانتخابهم عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، واصفاً إياه بـ"الرجل المناسب والمحنك"، والقادر على قيادة البلاد نحو "مستقبل أفضل".

ونقل التلفزيون الرسمي، عن صالح قوله: "أتوجه إلى كافة المواطنين المخلصين من أبناء الشعب الجزائري بأزكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القوية في هذا الاستحقاق الوطني الهام".

واعتبر أن الجزائريين أحسنوا التقدير والاختيار بانتخابهم المرشح المستقل تبون.

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وقال: "نهنئ الشعب الجزائري على اختياره الموفق بكل شفافية للسيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة بلادنا نحو مستقبل أفضل".

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، الجمعة، فوز تبون، وهو رئيس وزراء أسبق، بانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات.

وقدم تبون، خلال حملته الانتخابية، برنامجا يحوي 54 تعهدا، وتعهد بمواصلة مكافحة الفساد الذي شهدته البلاد خلال المرحلة القادمة.

وصوت في هذه الانتخابات نحو 10 ملايين ناخب من أصل 24.5 مليون مسجل في القوائم الانتخابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.