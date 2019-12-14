مهاتير: العقوبات الأمريكية ضد إيران مخالفة للقانون الدولي

الدوحة / الخليج 365

قال رئيس الورزاء الماليزي، مهاتير محمد، إن العقوبات الأمريكية ضد إيران "مخالفة للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة" بقطر، الذي انطلق السبت ويستمر على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.

وأوضح مهاتير أن بلاده "خسرت سوقا اقتصادية كبيرة" بسبب عقوبات واشنطن ضد طهران، وأن كوالالمبور "لا تدعم تلك العقوبات".

وأردف: "هذا النوع من العقوبات يخالف القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة.. العقوبات يمكن فرضها وفقا لشروط معينة من طرف الأمم المتحدة".

كما أكد رئيس الوزراء الماليزي أن بلاده ترغب في ربط علاقات صداقة مع كل الدول.

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وجرى خلال المنتدى، تكريم مهاتير بـ"جائزة الشرف"، من طرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران في أغسطس/آب 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015.

يذكر أن منتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم، لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.



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