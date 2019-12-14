قيس سعيد أول زعيم يهاتف تبون مهنئا برئاسة الجزائر

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها سعيد مع تبون، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الرسمية، وهو الاتصال الهاتفي الأول الذي يتلقاه تبون من زعيم دولة بعد فوزه بالمنصب.

وعبّر سعيّد عن تمنياته لتبون بالنجاح والتوفيق إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

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وأعرب عن "أمله في مزيد التعاون بين تونس والجزائر، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار؛ لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".

والجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزا منافسيه الأربعة.

كان سعيد أعلن عقب فوزه برئاسة تونس، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الجزائر ستكون أولى محطاته الخارجية، في مؤشر على قوة العلاقة بين البلدين.

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