ليبيا.. شركة البريقة تعلن توافر المحروقات في المحطات

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت شركة البريقة الليبية لتسويق النفط، توافر المحروقات بشكل طبيعي في جميع محطات التوزيع، رغم تعرض مستودعها بالعاصمة طرابلس لإصابة جديدة فجر السبت.

وأضافت الشركة (حكومية) في بيان، أن الخزان رقم (120) الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي، أصيب بعيار ناري ما أدى إلى حدوث ثقب عميق فيه، وتسرب الوقود وفقد كمية من الديزل.

وأوضحت أنه فور الإصابة، باشرت فرق الطوارئ والصيانة اتخاذ الإجراءات الأولية، المتمثلة بتفريغ الخزان ونقل الوقود، والسيطرة على التسرب.

وأدانت الشركة بشدة هذا العمل وتجدد الاعتداءات على منشآتها وتهديد حياة العاملين فيها، الذين يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل خدمة المواطنين.

ولفت البيان أن الهجوم على مستودع طرابلس، يعد واحدا من هجمات عدة تعرض لها في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وجددت الشركة التحذير من الأضرار الإنسانية والمالية الكارثية التي قد تسببها الاشتباكات.

ولم يحمّل بيان الشركة مسؤولية الهجوم لأي من طرفي النزاع، إلا أن المستودع قريب جدا من شارع المطبات وطريق المطار جنوبي طرابلس، التي تشهد عادة هجوما متكررا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

والسبت الماضي، أعلنت الشركة وقف العمليات التشغيلية بأكبر مستودع في طرابلس، نتيجة تصاعد الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية، وقوات حفتر، جنوبي العاصمة.

ومستودع طرابلس هو الأكبر بالعاصمة، ويلبي احتياجات معظم سكانها من الغاز المنزلي والبنزين، الذي يتم ضخه من مستودع الزاوية النفطي غربي العاصمة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.