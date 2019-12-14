- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قُتل وجُرح 45 عنصراً من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل في اتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.
وأضاف أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أفشلت محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار.
وبين “سبتمبر نت” أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.
وذكر أن القصف والمواجهات أسفرا عن مقتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقتل 18 حوثياً ويصيب 27 في مواجهات بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.