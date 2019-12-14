استهداف موكب رئيس الوزراء الأفغاني

صحيفة الخليج الالكترونية

استهدف مسلحون مجهولون اليوم (السبت) موكب رئيس الوزراء الأفغاني عبدالله عبدالله، في ولاية بغلان شمالي البلاد، بحسب ما نقل “روسيا اليوم” عن وسائل إعلام محلية.

وذكر عضو مجلس ولاية بغلان محمد ظريف ظريف، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة طالبان.

من جهته، أفاد المتحدث باسم شرطة بغلان جاويد بشارات، بأن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبدالله عبدالله تتجه من مركز ولاية بغلان الإداري إلى العاصمة كابل.

وأضاف أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.